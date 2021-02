Nando De Colo encore excellent, le Real Madrid chute lourdement

EUROLEAGUE

Irrésistible ces derniers temps, le Fenerbahçe Istanbul a obtenu sa neuvième victoire de suite en EuroLeague face au Zénith Saint-Pétersbourg (92-84). Et face aux Russes, l'arrière français a encore une fois été inarrêtable, avec 24 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 28 d'évaluation en 31 minutes. "En première mi-temps, on a trop subi leur rythme, regrettait le Nordiste en conférence de presse. Ils ont mis en place pour défense de zone pour nous ralentir. Mais en deuxième mi-temps, nous avons été plus agressifs défensivement et nous avons eu plus d'énergie en attaque."

Le Real Madrid chute lourdement

Actuel cinquième de l'EuroLeague (15 victoires - 9 défaites), le Bayern Munich s'est fait quelques frayeurs contre l'ALBA Berlin (victoire 101-95). Le Bayern, poussée en prolongation, s'en est finalement sorti grâce à Jalen Reynolds (24 points à 10/15 aux tirs pour 30 d'évaluation). Enfin, Olympiakos Le Pirée s'est incliné contre son jumeau ennemi, le Panathinaikos Athènes (77-88) pourtant privé de Nemanja Nedovic.

Enfin, Fabien Causeur et le Real Madrid se sont lourdement inclinés contre Baskonia (64-84). Très adroits (notamment à 3-points avec 13/22 derrière l'arc), les Basques d'Achille Polonara (18 points) signent une deuxième victoire de suite.

