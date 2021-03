Nando De Colo et le Fenerbahçe se reprennent sur le parquet de Milan

EUROLEAGUE

Après leur grosse défaite à domicile contre l'Anadolu Efes Istanbul, le Fenerbahçe Istanbul avait besoin de se reprendre. L'équipe d'Igor Kokoskov l'a fait avec brio en l'emportant sur le parquet de Milan (92-100) mercredi soir pour la 27e journée de la compétition. Nando De Colo (20 points à 8/15 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 34 minutes) a pris les choses en main à 5 minutes de la fin. Alors que les locaux étaient revenus à -1 (81-82), le vétéran a marqué à 3-points avant de servir Jan Vesely (13 points à 5/7, 10 rebonds, 8 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 34 minutes) pour un panier avec la faute. De quoi recréer l'écart (81-88). Il a complètement mis fin au suspense avec un 3-points à 1 minute 35 de la fin (88-97).

Dominant au rebond (35 prises à 20), bien en place offensivement (22 passes décisives pour 10 balles perdues, 56% de réussite aux tirs), le Fenerbahçe reste huitième (16 victoires, 11 défaites) à hauteur du Real Madrid et à une victoire du... troisième Milan (17 victoires, 10 défaites).

Derrière, Baskonia (14 victoires, 13 défaites) reste en course pour la qualification. L'équipe de Youssoupha Fall (9 points à 2/4 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 9 d'évaluation en 7 minutes) a outrageusement dominé (91-66) l'Olympiakos Le Pirée (11 victoires, 16 défaites) de Livio Jean-Charles (15 points à 6/7 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 32 minutes).