Nando De Colo pense qu'il est plus prudent de ne pas rejouer cette saison

Interrogé par le média sportif espagnol Marca, Nando De colo (1,96 m, 32 ans) a donné son avis sur un éventuel retour à la compétition cette saison en EuroLeague. L'international français du Fenerbahçe Istanbul estime qu'il serait préférable de stopper la saison et de préparer la suivante :

"Le plus important c'est la santé des gens. Selon moi, après un mois et demi d'arrêt, ça me paraît compliqué de revenir en forme. Même si on s'entraîne chez nous, cela n'a rien à voir avec le rythme de match. Pour moi, avec tout ce qu'on peut entendre, le mieux est de mettre fin à la saison et de préparer la suivante. Mais nous sommes professionnels, si demain on doit reprendre la compétition, on le fera. Mais (je le répète), le plus important est la santé de tous."