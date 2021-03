Nando De Colo réinstallé au poste de meneur : "Je me suis adapté"

Durant ses cinq saisons au CSKA Moscou puis son année raccourcie passée sous les ordres de Zeljko Obradovic au Fenerbahçe Istanbul, Nando De Colo (1,96 m, 33 ans) a toujours joué poste 2, lui qui auparavant alternait sur les deux positions arrières. Cela n'a pas entravé sa productivité (cinquième meilleure évaluation de la compétition avec 18,3 par match) qui ne cesse d'augmenter (24,6 d'évaluation sur les neuf derniers matches). Interrogé par L'Equipe avant le match d'EuroLeague de ce vendredi à Villeurbanne, le Nordiste revient sur cette bascule, initiée par son nouvel entraîneur Igor Kokoskov :

"Je joue meneur 98% du temps, cela ne m'était pas arrivé à ce point depuis Valence, et la NBA aussi. Lors du premier contact avec l'entraîneur, son envie de me mettre à la mène était claire. Je me suis adapté, mais mon jeu n'a pas énormément évolué. J'ai la balle en main dès le début des possessions mais je n'ai jamais aimé la garder pendant les vingt-quatre secondes, je préfère que l'attaque se déroule sans moi et être davantage dans la finition. L'équipe tourne mieux par rapport à l'an dernier où c'était compliqué. Elle a été renouvelée car elle était arrivée en fin de cycle."