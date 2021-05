Nanterre : Alpha Kaba sur le départ ?

A l'intersaison 2020, Nanterre 92 s'est attaché les services de jeunes joueurs formés localement sur plusieurs saisons. L'objectif du club des Hauts-de-Seine était simple : grandir en même temps que de forts joueurs en devenir. Parmi les recrues, on comptait alors Alpha Kaba (2,08 m, 25 ans). Mais l'intérieur manque de consistance et ses performances en Jeep ELITE (5,5 points à 56,7% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes) ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles étaient en EuroCup (11,1 points à 56,9%, 7,9 rebonds et 0,9 contre en 22 minutes).

Car sur la scène européenne, le Blésois s'est mis en valeur. A tel point qu'il possède une belle cote à l'étranger lui permettant d'aller se tester ailleurs, lui qui est déjà passé la Ligue adriatique au KK Mega Leks. Selon le journaliste grec Christos Harpidis, le Franco-Guinéen est en discussions avancées avec l'Olympiakos Le Pirée. Selon nos sources, s'il y a bien eu contact la semaine passée, les deux parties n'ont plus échangé depuis. Toujours est-il qu'un départ anticipé de Nanterre est fortement possible.

Olympiacos are in advanced talks with Alpha Kaba from @Nanterre92,per @overfmgr and @TolisLeoussis.



More about this case soon. #JeepElite #euroleague #olympiacosbc #basketball #7dayseurocup #eurobasket #BCL #Olympiacos pic.twitter.com/kgVL8r4oBq