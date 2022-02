Napier et Kuzminskas lâchent Saint-Pétersbourg, Grigonis mis sous pression par le gouvernement lituanien pour quitter le CSKA

Alors que le mystère plane toujours autour de la situation de Tornike Shengelia au CSKA Moscou, d'autres joueurs commencent à quitter les clubs russes en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Tandis que la Lituanie, pays voisin de la Russie, craint pour sa sécurité, l'ailier lituanien Mindaugas Kuzminskas (2,05 m, 32 ans) a rompu son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg rapporte le média lituanien 15min.lt. Le meneur américain Shabazz Napier (1,85 m, 30 ans) a fait de même selon Adrian Wojnarowski. Avant le journaliste d'ESPN, l'insider russe Artem Komarov a évoqué une raison de santé pour potentiellement justifié ce choix, l'ancien joueur NBA ayant souffert d'une grosse blessure à la cheville cette saison.



Veteran NBA guard Shabazz Napier is leaving BC Zenit in Saint Petersburg amid Russia’s invasion of Ukraine, sources tell ESPN. Napier had recently recovered from an ankle injury and neared a return to the EuroLeague team, but the attack has prompted his departure back to the U.S.