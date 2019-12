NGT : l'ASVEL finit la tête haute

EUROLEAGUE

Avec un groupe très jeune (deux joueurs nés en 2004 et trois en 2005) renforcé par Matthew Strazel (né en 2002), Lyon-Villeurbanne a affiché un beau visage au Next Generation Tournament (NGT) de Valence même si cela s'est avéré insuffisant pour se hisser en finale et ainsi espérer une qualification pour les phases finales.

Sans soucis face à l'Olympiakos Le Pirée

Quoi qu'il en soit, la troupe de Pierre Parker et d'Anthony Brossard a été sérieuse jusqu'au bout puisque les U18 de l'ASVEL ont pris le meilleur sur l'Olympiakos Le Pirée (76-87) en fin de matinée leur permettant ainsi de décrocher une 5e phase honorifique malgré la performance XXL du Grec Iosif Koloveros (41 d'évaluation). Chez les Français, le vice-champion d'Europe U16 Kymany Houinsou (15 points mais à 4/10 aux tirs, 5 rebonds et 8 passes pour 24 d'évaluation) et le Marnovallien Daryl Doualla (21 point à 6/10 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes pour 20 d'évaluation) se sont illustrés.

Vers un titre de champion de France ?

Si l'aventure en EuroLeague Junior semble maintenant terminée - à moins d'une invitation pour la phase finale, la formation rhodanienne peut à présent se focaliser sur le championnat U18 ÉLITE. Invaincue en première partie de saison, l'ASVEL vise maintenant le titre de champion dans la division. Mais la concurrence sera rude à commencer par un duel au sommet dès le 12 janvier prochain face à la JL Bourg-en-Bresse, aussi invaincue pour le moment.

Les résultats de l'ASVEL au Next Generation Tournament (du 27 au 29 décembre 2019) :

