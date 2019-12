NGT : L'ASVEL réalise le hold-up contre Grande-Canarie

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

En cette trêve hivernale, les U18 de l'ASVEL ne sont pas au repos. Non, ils sont à Valence, en Espagne, et tentent de se qualifier pour le tournoi final du Next Generation Tournament, le tournoi U18 européen de l'EuroLeague. Renforcés par Matthew Strazel (né en 2002 et donc encore U18), les joueurs de Pierre Parker et Anthony Brossard ont été menés à partir du deuxième quart-temps contre la formation espagnole de Grande-Canarie.

Un 11-0 pour conclure la rencontre

A 3 minutes et 27 secondes de la fin, ils étaient à -9 (82-91) après un dernier panier de Ruben Lopez (35 points à 12/28 aux tirs et 12 rebonds pour 41 d'évaluation). Mais ils ont enchaîné les stops et Kymany Houinsou (16 points à 7/12, 9 rebonds et 5 balles perdues pour 16 d'évaluation en 36 minutes) a marqué à 3-points, suivi par Matthew Strazel (25 points à 7/14 mais 0/7 à 3-points, 5 rebonds, 8 passes décisives, 7 interceptions, 5 balles perdues et 14 fautes provoquées pour 39 d'évaluation en 36 minutes) avec un "and one". Ce dernier a ramené son équipe à -1 sur la ligne des lancers francs à 1 minute de la fin avant de marquer le panier de la victoire (encore une fois avec la faute) à 27 secondes de la fin.

Outre Strazel et Houinsou (vice-champion d'Europe U16 en août 2019), un autre U16 a brillé sur cette partie. Il s'agit d'un autre ancien produit de Marne-la-Vallée, Daryl Doualla. Il a fini meilleur marqueur de l'ASVEL avec 27 points à 10/16 en plus de 3 rebonds, 3 interceptions et 6 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 35 minutes.