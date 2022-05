NGT : L'ASVEL s'en sort contre l'Etoile Rouge, Pacôme Dadiet brille

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après la défaite du Pôle France contre Mega Mozzart, l'ASVEL a démarré les phases finales du Next Generation Tournament par une victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade, mercredi après-midi. Une victoire de 2 points (79-81) en toute fin d'une rencontre très serrée. Il y a en effet eu égalité lors des deux premiers quart-temps puis +1 sur le troisième pour les hommes de Pierre Parker et encore +1 sur le quatrième quart-temps pour les Rhodaniens. Au final, c'est grâce à leur défense que les champions de France U18 l'ont emporté, car ils ont enchaîné les stops après avoir été distancés à -5 (72-77) à 2 minutes et 40 secondes de la fin. Ils ont recollé possession après possession et Romain Parmentelot (11 points à 4/12 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues pour 6 d'évaluation) a donné l'avantage aux siens sur un panier à 3-points à 42 secondes de la fin. Derrière, Zaccharie Risacher (13 points à 4/11 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 5 balles perdues et 3 contres pour 12 d'évaluation) et Kymany Houinsou (14 points à 3/5, 5 rebonds, 10 passes décisives, 4 interceptions et 9 fautes provoquées pour 32 d'évaluation) ont assuré le succès sur la ligne des lancers francs.

49 points pour le trio Dadiet - Diawara - Perrin

Après ce premier succès, l'ASVEL va enchaîner ce jeudi à 15h contre la Next Generation Select Team dans laquelle évoluent quatre Français. Ce mercredi, cette équipe assemblée pour le tournoi U18 de l'EuroLeague s'est imposée 86-81 contre Stellazzurra Rome avec un gros match de l'ailier de Paris Pacôme Dadiet (27 points à 7/12 aux tirs et 12/12 aux lancers francs, 7 rebonds et 7 fautes provoquées pour 32 d'évaluation). Mohamed Diawara et Zacharie Perrin ont terminé deuxième et troisième meilleur scoreur avec 12 et 10 points, Illan Piétrus a eu plus de mal (-6 d'évaluation).

