NGT : Nanterre écrase Venise, Victor Wembanyama régale (44 d'évaluation)

Crédit photo : Robertas Eismontas Zalgiris

Parmi les meilleurs programmes basket de formation en France, Nanterre 92 compte un joyaux dans son effectif depuis six saisons : Victor Wembanyama. Ce joueur a tout (bien) faire ne pouvait être ignoré par l'EuroLeague qui a ainsi décidé d'inviter l'équipe U18 du club des Hauts-de-Seine au Next Generation Tournament 2020. C'est ainsi que l'équipe de Jessy Valet a démarré son tournoi ce vendredi matin sur le plateau de Kaunas, avec une large victoire (77-50) contre les Italiens de Venise.

Ce succès n'a souffert d'aucune contestation et a bien mis en lumière l'immense potentiel de Victor Wembanyama, pourtant encore U16. En moins de 24 minutes de jeu, le natif du Chesnay (Yvelines) a cumulé 18 points à 7/12 aux tirs (2/3 à 3-points) et 2/2 aux lancers francs, 16 rebonds, 6 contres, 6 interceptions, 1 passe décisive, 1 balle perdue et 3 fautes provoquées pour 44 d'évaluation. Capable de tirer dans de nombreuses positions, de relancer l'attaque balle en main, ultra dissuasif en défense, le membre du cinq idéal du dernier EuroBasket U16 a régalé.

Nanterre va enchaîner ce vendredi soir à 18h15 contre la redoutable équipe locale du Zalgiris Kaunas.