NGT : Nanterre n'a pas fait le poids contre le Zalgiris Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : Robertas Eismontas Zalgiris

Le Zalgiris Kaunas est une référence en matière de formation et Nanterre 92 a pu le vérifier ce vendredi soir sur place. Dans le cadre du Next Generation Tournament, tournoi international U18 organisé par l'EuroLeague, le club des Hauts-de-Seine s'est mesuré à la formation locale. Menée 32-14 à l'issue du premier quart-temps, l'équipe de Jessy Valet s'est inclinée 90 à 53. Le grand écart après son large succès matinal face à Venise (77-50). Même Victor Wembanyama n'a rien pu faire (7 points à 2/10 aux tirs dont 0/5 à 3-points, 6 rebonds, 3 interceptions, 3 balles perdues, 6 contres et 3 fautes provoquées pour 11 d'évaluation en 25 minutes). Nanterre devra vite rebondir face aux Espagnols de Saragosse, ce samedi à 12h, pour son troisième et dernier match de poule.