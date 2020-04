Nick Calathès dans le viseur du Real Madrid ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme annoncé, le meneur du Real de Madrid Facundo Campazzo serait courtisé par des franchises NBA. Si son départ venait à se confirmer, le club espagnol devrait alors trouver un autre meneur d'envergure. Et selon le média israélien, Sport Rabbi, les "Merengues" seraient fortement intéressés par le joueur grec du Panathinaikos : Nick Calathès (1,98 m, 31 ans).

Joueur installé et plus que confirmé en EuroLeague, l'Américano-Grec tournait cette saison à 13,3 points, 9,1 passes décisives, et 4,9 rebonds en 32 minutes par match. L’Espagne serait une découverte pour le Floridien qui n’a connu que deux pays en Europe, la Grèce et la Russie. L'international grec est également courtisé par le CSKA Moscou.