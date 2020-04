Nick Calathes sollicité par le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après être parvenu à trouver un accord avec le pivot de l'Olympiakos Le Pirée Nikola Milutinov, le CSKA Moscou cible un autre fort joueur du championnat grec. Selon Moshe Halickman, journaliste israélien travaillant pour Sports Rabbi, le club moscovite voudrait recruter Nick Calathes (1,98 m, 31 ans). Le Floridien a déjà côtoyé le coach du CSKA Moscou, Dimitris Itoudis, de 2009 à 2012 lorsque ce dernier était assistant au Panathinaikos Athènes.

Nick Calathes avait quitté le Pana en 2012, comme Itoudis, pour rejoindre le Lokomotiv Kuban Krasnodar. Après un aller-retour par la NBA, il est revenu au Pana en 2015 et y joue toujours cette saison. Il est d'ailleurs le meilleur passeur (9,1 par match) de la saison, en plus de ses 13,3 points et 4,9 rebonds par match.