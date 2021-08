Nigel Hayes (Zalgiris Kaunas) se dirige vers l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Mis à l'essai par les Boston Celtics en juillet, où il avait fait d'ailleurs bonne impression au point de parler d'un deal entre les deux parties, Nigel Hayes (2,03 m, 26 ans) devrait prendre finalement la direction de l'AS Monaco, selon nos informations.

L'AS Monaco continue son recrutement XXL avec la signature de Nigel Hayes a-t-on appris avec @chrisalucard. Il a passé les deux dernières saisons au Zalgiris Kaunas. #EuroLeague #BetclicELITE — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) August 11, 2021

61 matchs d'EuroLeague et 9 matchs NBA

Joueur du Zalgiris Kaunas depuis 2019, il comptabilise 61 rencontres en EuroLeague pour une moyenne de 8 points (dont 41,5% à 3-points), 3.7 rebonds, 1.1 passe décisive et 1.1 interception en 21 minutes. Son expérience dans la compétition reine est un atout non négligeable pour la Roca Team, rookie dans cet exercice.

Ancien étudiant de l'Université de Wisconsin (2013/2017), où il avait notamment été désigné meilleur 6e homme de l'année au sein de la conférence Big Ten en 2014, Nigel Hayes, en plus de ses 61 rencontres d'EuroLeague, a eu l'opportunité de fouler les parquets NBA à 9 reprises avec... 3 franchises différentes, le tout en une seule saison ! Ainsi en 2017/18, il a porté 2 fois le maillot des Los Angeles Lakers, 2 fois celui des Toronto Raptors et enfin 5 fois celui des Sacramento Kings. Sans compter qu'il a surtout évolué en G-League (38 matchs) avec Wetchester Knicks, filiale de New York où il tournait à 16,1 points, 6,7 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,3 interception en 36 minutes.



Lors de la saison 2018/19, le natif de Toledo (Ohio) jouait pour Galatasaray Istanbul cumulant 44 rencontres, championnat et EuroCup confondus pour un total de 13,1 points (dont 39,5% à 3-points), 5,3 rebonds et 2 passes décisives.

AIlier complet, adroit de loin, solide défenseur, il apportera son expérience de l'EuroLeague au collectif de Zvezdan Mitrovic. Monaco cherche, selon nos information toujours, un dernier intérieur pour finaliser son équipe.