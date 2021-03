Nikola Kalinic, préféré aux joueurs de l'ASVEL, est le MVP du mois de février

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Avec son parfait 3/3 en février, contre des équipes du Top 5, l'ASVEL pouvait espérer que Norris Cole (14,3 d'évaluation sur ces trois matches), David Lighty (18) ou encore William Howard (18,3) soit désigné joueur du mois en EuroLeague. Mais l'organisation leur a préféré Nikola Kalinic (2,02 m, 31 ans), également invaincu en février avec Valence.

L'ailier serbe a d'abord égalé son record de points en EuroLeague (22) lors de la victoire de Valence après double-prolongation contre le CSKA Moscou. Puis, il a contribué au succès des siens face au Real Madrid (12 points, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation). Enfin, il a réalisé son premier double-double dans la compétition avec 12 points et 10 passes décisives (record) pour 25 d'évaluation (deuxième meilleur match en EuroLeague) lors du large succès valencien à Saint-Pétersbourg (+29). De quoi tourner en moyenne à 15,3 points, 5,7 passes décisives et 3,7 rebonds pour 21,3 d'évaluation sur ces trois rencontres, gagnées.

Valence est neuvième de l'EuroLeague avec 14 victoires et 12 défaites, juste derrière le Fenerbahçe Istanbul (15 victoires et 11 défaites), où Nikola Kalinic a joué de 2015 à 2020.