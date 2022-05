Nikola Mirotic élu MVP de la saison, Georgios Bartzokas meilleur coach

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A Belgrade où le Final Four de l'EuroLeague va se tenir, Nikola Mirotic a reçu son trophée de MVP de la saison. Meilleur joueur de la meilleure équipe, l'ailier-fort remporte ce titre pour la première fois de sa carrière, à 31 ans. Nommé MVP des mois d'octobre et de décembre 2021, l'Hispano-Monténégrin a terminé deuxième meilleur marqueur de la saison (16,6 points par match) avec une efficacité remarquable (65,6% de réussite à 2-points, 45,5% à 3-points et 87,5% aux lancers francs). De quoi finir avec la meilleure évaluation du championnat (19,4), tout cela chez le leader de la saison régulière, le FC Barcelone.

Once again, the MVP of the 2021-22 season, Nikola Mirotic pic.twitter.com/w18971Ed4k — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2022

Mais le coach de cette équipe, Sarunas Jasikevicius, n'a pas été élu coach de la saison. C'est le coach de l'équipe deuxième au classement, l'Olympiakos Le Pirée, qui a été honoré. Comme en 2012-2013, pour sa première saison sur le banc athénien, Georgios Bartzokas (56 ans) a été élu meilleur entraîneur de la saison. Il va maintenant faire en sorte de finir comme cette saison-là, avec le titre de champion. Les demi-finales se jouent ce jeudi.

A noter que le meneur de l'AS Monaco Mike James, membre du cinq idéal de la saison, a terminé deuxième des votes pour le titre de MVP.