Nikola Mirotic élu MVP du mois pour la deuxième fois cette saison en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo :

Carton plein pour Nikola Mirotic (2,08 m, 30 ans) en EuroLeague. L'Hispano-monténégrin a été nommé MVP du mois de décembre en EuroLeague. Il devient le premier joueur à obtenir deux distinctions de MVP du mois de suite dans la compétition. L'ailier-fort a aidé son équipe à gagner cinq matches sur les six rencontres et à garder sa première place du classement (15 victoires, 3 défaites) devant le Real Madrid, malgré les absences de ses coéquipiers. En décembre, il a tourné à 21 points à 61,8% aux tirs dont 50% à 3-points, 93,8% aux lancers-francs, 6,5 rebonds et 2,2 passes décisives pour 25,3 d'évaluation de moyenne. Il a été le mieux classé à l'évaluation et au scoring, tout en étant deuxième meilleur rebondeur défensif d'EuroLeague.

Nikola Mirotic devient par ailleurs le seul joueur à être élu MVP du mois deux fois, dans deux saisons différentes : il l'avait fait en 2019-2020. C'est sa septième nomination pour cette distinction. Avec les indisponibilités de Nick Calathes et Cory Higgins durant tout le mois de décembre, l'ancien joueur NBA a joué les patrons. L'un des grands moments de décembre aura été son match à 31 points (record personnel) et 10 rebonds pour 39 d'évaluation dans la victoire 93-80 contre l'ennemi juré (et ancien club de Mirotic), le Real Madrid.