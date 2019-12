Nikola Mirotic MVP du mois de décembre

EUROLEAGUE

Pour la troisième fois de sa carrière, Nikola Mirotic a été élu MVP du mois en EuroLeague. Il est le seul à l'avoir fait avec Ante Tomic et Juan-Carlos Navarro, deux légendes du Barça, ainsi que Nando De Colo et Vassilis Spanoulis.

L'intérieur hispano-monténégrin a terminé avec la meilleure évaluation du FC Barcelone à quatre reprises en décembre, lors des cinq victoires en cinq matchs du FC Barcelone. En moyenne, l'ex-NBAer a tourné à 19,6 points et 8,6 rebonds pour 25,4 d'évaluation. Il a notamment cumulé 28 points, 9 rebonds et 3 interceptions lors de la victoire chez le BC Khimki Region, qui était alors invaincu à domicile. Il a enchaîné avec 23 points contre le Panathinaikos. Contre l'Olympiakos, l'ancien Madrilène a marqué 21 points et surtout pris 15 rebonds (record en EuroLeague).

C'est le premier joueur de Barcelone à être désigné MVP du mois depuis Ante Tomic en mars 2014. Barcelone (13 victoires et 3 défaites) est deuxième ex-aequo de l'EuroLeague, avec leurs rivaux madrièles, derrière les Turcs de l'Anadolu Efes Istanbul. Mirotic est cinquième meilleur marqueur (18,9 points par rencontre) et n°2 à l'évaluation (21,7) de l'EuroLeague après 16 journées.