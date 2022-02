Non sans mal, Monaco se défait du Panathinaikos

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Malgré un coup d'arrêt en championnat dimanche 30 janvier 2022 contre Boulogne-Levallois, Monaco reste sur une bonne spirale en Euroleague (quatre victoires sur les cinq derniers matches dans la compétition).

Dans l'arène olympique du Panathinaikos (18 000 places) qui sonne creux ce mardi 1er février 2022, la Roca Team compte bien engranger une nouvelle victoire face à une équipe dépassée cette saison à l'échelon européen (17e). Mais en début de match, les Monégasques peinent défensivement à contenir les assauts grecs (27-19, 10'). Après un premier quart-temps à l'avantage des locaux, le deuxième sera en revanche complètement maitrisé par les hommes de Sasa Obradovic. Avec un 9-0 initié d'entrée de période, Monaco reprend le fil de la rencontre (42-49, 20')et peut compter sur un Dwayne Bacon (14 points en 15 minutes) qui semble enfin s'épanouir en Principauté.

L'association Mike James - Paris Lee fait la décision

Dès le retour des vestiaires, Monaco passe la dizaine de points d'avance (46-59, 26'). On se dit alors que la Roca Team va pouvoir gérer son avance et se faciliter la vie. Que nenni, dans ce 3e quart-temps, Monaco souffre en réalité. Le Panathinaikos passe une série de 11-0 et semble bien décidé à jouer les troubles-fêtes. L'intérieur Jeremy Evans (16 points et 5 rebonds offensifs), 34 ans, montre qu'il a encore de beaux restes athlétiques pour claquer un énorme dunk sur la peinture monésgasque. Malgré tout, Monaco reste devant à l'aube des dix dernières minutes (61-65).

Pas pour longtemps puisque le Pana passe même devant pour la première fois depuis le deuxième quart-temps sur l'unique tir converti de Lefteris Bochoridis (68-67, 33'). Mais dans ce dernier quart-temps l'entraîneur Sasa Obradovic décide jouer avec trois arrières (James, Lee, Ouattara). Payant. Paris Lee (12 points en 20 minutes), virevoltant tout au long de la rencontre avec son sens de l'interception (4 au total), et Mike James (29 points à 12/17 aux tirs) font repasser Monaco devant en inscrivant chacun un tir à 3-points (68-74, 34'). Ces missiles font mal aux hommes en vert qui ne s'en rélèveront pas. Les rafales tombent de toute part et Monaco passe en quelques minutes d'un écart de -1 à une marge de +13 pour finalement s'imposer (83-91).

Avec la victoire du Fenerbahçe sur l'ASVEL, Monaco se devait de l'emporter pour rester devant (8e, 11 victoires - 12 défaites). La Roca Team a la possibilité de faire coup double cette semaine face à l'Etoile Rouge de Belgrade, décrochée dans la course aux playoffs (14e).

