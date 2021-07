Nouveau meneur de Monaco, Léo Westermann veut "tirer le groupe vers le haut en Euroleague"

EUROLEAGUE

Crédit photo : AS Monaco Basket

C'est déjà l'un des transferts les plus retentissants de l'intersaison en Betclic ELITE. Cinq ans après avoir quitté le championnat français (Limoges), Léo Westermann (1,98 m, 29 ans) s'apprête à revenir dans l'Hexagone, à Monaco. Meneur cérébral, passé par les plus grands clubs européens (Partizan Belgrade, Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe et Barcelone), il entend bien relancer sa carrière, après une année au Barça peu stimulante d'un point de vue individuel (3,9 points et 2,9 passes décisives en 15 minutes de jeu). Sur le site de l'ASM, l'Alsacien a détaillé le rôle qu'il embrassera à partir de la saison prochaine.'

« Je pense qu’on attend de moi de partager mon expérience et de tirer le groupe vers le haut en Euroleague. Je vais avoir ce rôle puisque j’ai joué de nombreuses années cette compétition. Mais au-delà de ça, aussi d’être performant sur le terrain et aider Monaco à remporter des titres. J’ai fait beaucoup de clubs, donc j’ai pu voir à gauche et à droite, les clés qui font qu’une équipe gagne ou pas. Je suis un peu rôdé sur la question, et mon expérience est forcément un atout. Je vais faire en sorte de partager ça au maximum pour gagner avec Monaco. »

Séduit par le projet mené par la Roca Team, il reconnaît avoir été charmé par l'un de ces principaux acteurs : l'entraîneur, Zvezdan Mitrovic.