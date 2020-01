Nouvelle grosse défaite de l'ASVEL chez l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Trois jours après avoir eu beaucoup de mal à contenir l'attaque du Fenerbahçe Istanbul, l'ASVEL n'a pas réussi à mieux faire face aux voisins de l'Anadolu Efes Istanbul, leader de l'EuroLeague (17 victoires et 3 défaites). Menés 35-22 à l'issue du premier quart-temps, les joueurs de T.J. Parker ont fait la course derrière Shane Larkin (29 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 45 d'évaluation en 28 minutes). Ils ont finalement perdu 101 à 74.

Face au jeu très ouvert et au rythme élevé des Stambouliotes, l'ASVEL n'a pas réussi à imposé sa dureté. Très vite, les joueurs d'Ergin Ataman ont marqué leurs tirs et pris confiance. Malgré les caviars (10 passes décisives) de Théo Maledon, les Rhodaniens n'ont pas pu suivre la cadence. Ils n'ont ainsi gagné aucun quart-temps et ont même eu du mal sur la fin (seulement 11 points marqués lors du dernier quart-temps).

En prévision du match de dimanche contre Bourg-en-Bresse, T.J. Parker a fait tourner. Seul Théo Maledon (32 minutes) a joué plus de 21 minutes. Ancien meilleur rebondeur de la compétition, Tonye Jekiri (titulaire) n'a pas pris un rebond en 11 minutes de jeu. En face, Adrien Moerman n'a pas trouvé la mire mais Rodrigue Beaubois a marqué 14 points en 18 minutes.

L'ASVEL (8 victoires et 12 défaites) compte désormais 2 victoires de retard sur le 8e et dernier "playoffable", Milan.