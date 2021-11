Nouvelle opération portes ouvertes sur la route pour Monaco, premier imbroglio avec Mike James

EUROLEAGUE

Pire défense de l'EuroLeague à l'extérieur, l'AS Monaco a encore peiné à faire preuve de la moindre imperméabilité sur la route. Certes, la Roca Team ne sera pas la première à exploser face à la puissance de feu de l'Anadolu Efes Istanbul, champion d'Europe en titre, mais la permissivité récurrente a de quoi inquiéter. 48 heures après avoir concédé 95 unités à Tel-Aviv, les hommes de Zvezdan Mitrovic en ont cette fois encaissé trois de plus. De quoi concéder une quatrième défaite de suite à l'extérieur (77-98) et voir son bilan glisser dans le rouge avec six revers en onze rencontres.

Beaubois encore MVP

Au cœur du Sinan Erdem Dome, larguée à la mi-temps (40-58), la Roca Team a pourtant cru en son étoile l'espace d'un troisième quart-temps réussi où un 12-0 l'a presque ramené à hauteur des Stambouliotes et lui a permis d'aborder le money-time à portée de fusil de ses hautes (67-73, 32e minute). Mais de nombreuses balles perdues et les multiples tirs ouverts laissés à Rodrigue Beaubois (17 points à 7/12, 3 rebonds et 7 passes décisives) et compagnie ont fini par anéantir les derniers espoirs d'une équipe monégasque sans aucun joueur français sur la feuille de match.

«Nous avons commencé de la mauvaise façon », regrette Zvezdan Mitrovic. « Nous avons laissé l'Anadolu Efes développer son jeu rapide. Face à ce qui est l'équipe la plus talentueuse offensivement d'Europe pour moi, c'était la pire façon de démarrer. Nous avons connu quelques bons moments dans la deuxième partie du match, notre défense était mieux, mais nous avons perdu notre concentration à la fin. »

Si Donatas Motiejunas a brillé dans la raquette (21 points à 9/10 et 5 rebonds), difficile pour l'AS Monaco de gagner avec un aussi faible apport de sa ligne arrière. Hormis Paris Lee, en vue (18 points à 6/10, 4 rebonds et 3 passes décisives) après son calvaire du Pirée, tous ont été inexistants : 0 point en 6 minutes pour Rob Gray, toujours aussi insignifiant en EuroLeague, un autre zéro pointé pour Danilo Andjusic et 4 points à 2/6, 4 rebonds et 4 passes décisives pour Mike James. Ça fait cher le triple-quatre...

James quitte le terrain

Réputé pour son caractère impétueux, le meneur du CSKA Moscou se retrouve ce soir au cœur de son premier imbroglio monégasque : sorti à plus de 7 minutes du buzzer final par Zvezdan Mitrovic, alors qu'il venait de rentrer son deuxième panier de la soirée (68-76), le natif de Portland s'est expliqué pendant quelques secondes avec le staff monégasque avant de prendre calmement la direction des vestiaires, au lieu de s'asseoir sur le banc. Il n'en est ressorti qu'à deux minutes de la fin, en t-shirt et... claquettes.

Mike James went to the locker room after an argument with coach Zvezdan Mitrovic. pic.twitter.com/EUM8iY6qa4 — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 19, 2021

Un premier incident visible, du moins, puisque des tensions avaient déjà eu lieu dans l'intimité du vestiaire, notamment à la pause contre l'Étoile Rouge fin octobre où James avait fait part de sa frustration quanrt à son utilisation au poste 2. Interrogé au sujet de la sortie de son joueur en conférence de presse, le technicien monténégrin ne semblait pas au courant, ou a feint la surprise. « Vous en êtes sûr ? Je l'ai mis sur le banc, je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci pour l'information, je vais vérifier. » De quoi promettre des heures agitées à l'AS Monaco avant la réception de l'ASVEL en EuroLeague la semaine prochaine pour le premier duel français de la saison.



Les claquettes de Mike James visibles dans le huddle monégasque