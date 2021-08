Officiel : Donta Hall renforce Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo :

Après avoir annoncé l'arrivée de Léo Westermann la semaine dernière, l'AS Monaco densifie son secteur intérieur. Comme annoncé, en plus de Jerry Boutsiele et d'Ibrahima Fall Faye, le club de la principauté vient d'officialiser l'arrivée de Donta Hall (2,08 m, 23 ans) au poste 5.

Formé chez lui en Alabama, il a d'ailleurs rejoint l'Université locale où il a réalisé un cursus complet, avec deux nominations dan le cinq défensif de sa conférence, la SEC, en 2017-2018 puis 2018-2019. Non drafté, il a alterné ses deux premières saisons professionnelles entre NBA et G-League. Performant avec le Grand Rapids Drive en 2019-2020 (dans le deuxième cinq de la saison, le cinq défensif et le cinq des rookies), il a ainsi été engagé par les Detroit Pistons pour la fin de saison puis les Brooklyn Nets dans la bulle, goûtant à 5 matches de saison régulière (6,6 points à 77,8% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 17 minutes) et même 3 de playoffs ! En 2020-2021, il a reproduit ce schéma avec d'abord une saison dans la bulle de G-League, puis un fin d'exercice au Magic d'Orlando (5,6 points à 71,4% et 4,8 rebonds en 14 minutes sur 13 matches).

L'AS Monaco doit encore trouver deux joueurs pour compléter son effectif. Si l'on en croît Zvezdan Mitrovic, un ailier (sans doute 3/4) et un ailier-fort sont recherchés. Pour rappel, la Roca Team a ciblé l'international français Petr Cornelie au poste 4.

L'effectif prévisionnel de l'AS Monaco pour 2021-2022 :

Meneurs : Léo Westermann, Paris Lee et Rudy Demahis-Ballou

Arrières : Danilo Andjusic, Rob Gray et Marcos Knight

Ailiers : Yakuba Ouattara et Armel Traoré

Ailier-fort :

Pivots : Donta Hall, Jerry Boutsiele et Ibrahima Fall Faye