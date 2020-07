Officiel : Greg Monroe signe à Khimki Moscou

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Bayern Munich

Annoncé un temps au Zénith Saint-Pétersbourg, le septième choix de la draft NBA 2010 Greg Monroe (2,11 m, 30 ans) va découvrir la relevée VTB League à la rentrée avec Khimki Moscou, et bien sûr continuer d'évoluer en Euroleague. C'est un très gros coup réalisé par la formation russe qui attirer une ancienne star de la grande ligue américaine. Pour sa découverte de l'Euroleague la saison dernière, avec le Bayern Munich, le pivot américain tournait à 12,9 points, 6,8 rebonds et 2,5 passes décisives.

Dans la raquette de Khimki, il fera équipe avec un autre ancien joueur du Bayern, l'ex-MVP de Pro A Devin Booker. Monroe a mené une vraie belle carrière NBA, cumulant 632 matchs de saison régulière (13,2 points et 8,3 rebonds de moyenne). Jusqu'en 2015, il était un joueur majeur aux Detroit Pistons. Il a réalisé ensuite une saison de très bonne facture à Milwaukee, avant de décliner et de perdre peu à peu son temps de jeu au fil des équipes (Suns, Celtics, Raptors, 76ers) et de rejoindre l'Europe pour se relancer l'année passée, avec succès.