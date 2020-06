Officiel : Guerschon Yabusele une saison de plus à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Comme annoncé, Guerschon Yabusele (2,03 m, 24 ans) jouera à l'ASVEL en 2020/21. L'intérieur a prolongé son contrat d'un an avec le club rhodanien, pensionnaire de Jeep ELITE et d'EuroLeague. Il y avait joué quatre matchs avant l'interruption de la saison 2019/20, à cause du coronavirus. Ce sera ainsi l'occasion de prouver qu'il a progressé et emmagasiné de l'expérience ces quatre dernières saisons en NBA, D-League et Chine.

"Guerschon a convaincu tout le monde dès ses premiers matchs avec nous et très vite, c’est devenu une priorité de tout faire pour le conserver, a commenté le président du club Tony Parker. Nous sommes très heureux d’avoir réussi à trouver un accord !"

Il formera un poste 4 de très haut-niveau avec son compatriote Livio Jean-Charles.