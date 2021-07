Officiel : Ibrahima Fall Faye reste un an de plus à Monaco

Après avoir officialisé les arrivées de Jerry Boutsiele, Danilo Andjusic et Armel Traoré ainsi que la prolongation de contrat de Marcos Knight, l'AS Monaco a annoncé ce mardi la prolongation pour une saison du pivot international sénégalais Ibrahima Fall Faye (2,09 m, 24 ans).

Arrivé en cours de saison en provenance d'Anvers, il a donné entièrement satisfaction aux dirigeants monégasques. Cette saison, il tournait à 8,2 points et 5,4 rebonds de moyenne par match. La saison prochaine, sous les ordres de Zvezdan Mitrovic, l'ancien Espoir de l'Elan Chalon découvrira l'EuroLeague.

"(J'ai prolongé) tout d’abord pour finir quelque chose que nous n’avons pas pu terminer tous ensemble, a-t-il expliqué. Je n’ai pas pu aider l’équipe lors du Final Four à Rouen à cause de mon départ en équipe nationale du Sénégal. Cette fois, on veut aller chercher le titre tous ensemble. Je veux aussi continuer à progresser individuellement, et me développer. Je sais que je suis dans la bonne équipe pour ça. J’ai parlé avec le coach, et il voulait aussi continuer avec moi. J’aime l’équipe, les fans, le staff."