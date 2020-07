Officiel : L'Anadolu Efes renouvelle le contrat de Rodrigue Beaubois pour les deux prochaines saisons

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme convenu, l'Anadolu Efes fait confiance à Rodrigue Beaubois (1,88 m, 32 ans) et le prolonge pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en 2022. Le meneur français a su se faire une place de choix dans l'effectif stambouliote, jusqu'à devenir un joueur clé d'Ergin Ataman, l'entraîneur principal.

Au club depuis deux ans maintenant, Rodrigue Beaubois s'est installé dans la rotation en prouvant ses qualités offensives et ses capacités à dégainer à tout va. Avec 134 apparitions en EuroLeague, son expérience au sein de la plus prestigieuse des coupes d'Europe n'est qu'un apport bénéfique pour l'Anadolu Efes. La saison passée, il a pris part à 43 rencontres toutes compétitions confondues, tournant à 11,1 points à 47,2% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,9 passe décisive en 22 minutes de moyenne.

Le français, déjà passé par New Star, Cholet, Dallas, Le Mans, Strasbourg et Vitoria, va donc poursuivre son bout de chemin chez le finaliste de l'EuroLeague 2019 et leader de la saison régulière de l'EuroLeague 2019/20.