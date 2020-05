Officiel : L'ASVEL annonce avoir licencié Zvezdan Mitrovic

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media

Dans un communiqué, l'ASVEL annonce avoir mis au fin au contrat le liant à l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. Ce dernier avait signé trois ans pour le club rhodanien en 2018. Le club a justifié une "faute grave" pour se séparer du technicien monténégrin avec qui les dirigeants entretenaient des relations complexes.

Voici le communiqué du club :

"LDLC ASVEL vous informe avoir mis un terme au contrat qui le liait à Zvezdan MITROVIC. La procédure en cours ne permet pas, à ce jour, de communiquer davantage sur les motivations de cette rupture. Le Président de LDLC ASVEL, Tony PARKER, prendra la parole dans les prochains jours afin de rétablir certaines réalités, suite aux déclarations faites par l’avocat de Zvezdan MITROVIC."

En une saison et demie à l'ASVEL, Zvezdan Mitrovic a conduit l'équipe en quart de finale de l'EuroCup 2018/19 puis au doublé Coupe de France - champion de France dans la foulée. En 2019/20, la première partie de saison des Noir et Gris en EuroLeague a été au-delà des espérances (8 victoires après 16 journées). Seulement, le début d'année 2020 a été bien plus compliqué et les défaites en série ont fait ressurgir les soucis du management de l'ancien coach de Monaco, peu adepte du dialogue avec ses joueurs. De quoi sérieusement tendre les relations avec les dirigeants jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et cela malgré les discours du président Tony Parker qui avait déclaré que Zvezdan Mitrovic resterait le coach de l'ASVEL tant qu'il ne souhaiterait.

Vers un bras de fer juridique

C'est la deuxième fois depuis qu'il a pris la direction du club que TP se sépare d'un entraîneur. En début d'année 2018, c'est John David Jackson (champion de France 2018) qui en avait fait les frais. Depuis, une bataille juridique s'est engagée entre les deux camps. Zvezdan Mitrovic, qui s'exprime sur le sujet par l'intermédiaire de son avocat Maître Xavier Le Cerf, devrait logiquement poursuivre le club devant les Prud'hommes.

Quant au successeur de Zvezdan Mitrovic, Tony Parker l'avait annoncé en cours de saison 2019/20 : ce serait son petit frère T.J. Parker. Mais il devrait être associé à un entraîneur plus confirmé à ce niveau, à savoir Frédéric Fauthoux.