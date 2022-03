C'était attendu, c'est désormais officiel. La saison 2021-2022 d'EuroLeague et d'EuroCup va continuer sans les clubs russes, du fait de la guerre en Ukraine déclenchée par la Fédération de Russie. Le conseil d'administration des actionnaires de l'ECA a rendu public les deux décisions qu'il a prise :

1 : De retirer la participation des équipes de la Fédération de Russie à la fois en EuroLeague (CSKA Moscou, UNICS Kazan, Zénith Saint-Petersbourg) et en EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar) pour la saison 2021-2022, car la situation en Ukraine n'a pas évolué dans une voie favorable.

2 : Comme annoncé par le conseil exécutif des actionnaires d'ECA du 28 février 2022, tous les résultats des matches de la saison régulière contre les équipes russes seront supprimés de tout calcul du classement des équipes de l'EuroLeague et de l'EuroCup.

En EuroLeague, l'AS Monaco se retrouve huitième avec 11 victoires en 24 matches, soit le même bilan que l'Etoile Rouge de Belgrade. La Roca Team a encore quatre matches de saison régulière à jouer : réception de l'Olympiakos Le Pirée (mercredi 23 mars), déplacement à Vitoria (vendredi 25 mars), déplacement à Milan (jeudi 31 mars) et réception de l'ALBA Berlin (vendredi 8 avril). En EuroCup, l'éviction du Lokomotiv Kazan permet à Wroclaw d'intégrer le top 8 du groupe A avec... 3 victoires et 10 défaites.

