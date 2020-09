Officiel : Le Final Four 2021 à Cologne

Ce lundi matin, l'EuroLeague a officialisé la tenue du Final Four 2021 à la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne, du 28 au 30 mai prochain. C'est dans cette même salle que devait se dérouler le Final Four 2020, annulé à cause de la COVID-19. Reste à savoir si la saison 2020/21 de l'EuroLeague, qui doit démarrer début octobre, pourra bien se tenir normalement.

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four is headed for Cologne, Germany!



