Officiel : Livio Jean-Charles rejoint l'Olympiacos Le Pirée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après Arsène Ade-Mensah (de 1998 à 2000), Stéphane Risacher (de 2000 à 2002), Kim Tillie (en 2017/18) et Axel Toupane (en 2018/19), un cinquième Français va évoluer à l'Olympiacos Le Pirée. Comme annoncé dimanche, il s'agit de Livio Jean-Charles (2,03 m, 26 ans). Auteur d'une grosse saison à l'ASVEL, l'ailier-fort qui jouait le meilleur basket de sa carrière (10,1 points à 54% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 0,7 passe décisive en 20 minutes) et a enfin été épargné par les blessures, rejoint un grand club du basketball européen (pour deux saisons) et en profite ainsi pour augmenter drastiquement sa rémunération.

Reste à savoir si le club du Pirée (le port d'Athènes) va connaître enfin la stabilité après avoir choisi de n'évoluer qu'en EuroLeague (en ce qui concerne l'équipe 1) et avoir utilisé trois coachs sur l'exercice 2019/20 (David Blatt, Kestutis Kemzura et Georgios Bartzokas).

Etant encore sous contrat avec l'ASVEL pour la saison 2020/21, le club rhodanien va récupérer une indemnité de transfert qu'elle va pouvoir utiliser pour trouver son remplaçant, qui sera vraisemblablement un joueur étranger. A suivre.