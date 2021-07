Officiel : Marcos Knight reste à Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir annoncé les signatures de Jerry Boutsiele, Danilo Andjusic et Armel Traoré, l'AS Monaco continue de construire son effectif en vue de la saison prochaine. La Roca Team a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat pour une saison de l'arrière américain Marcos Knight (1,88 m, 31 ans).

Arrivé de Ludwigsbourg en Allemagne à l'été 2020, ce joueur très intense et physique s'est très vite intégré au collectif de Zvezdan Mitrovic, devenant un joueur majeur de l'effectif monégasque. Après une saison accomplie sur le Rocher (13,5 points, 5,5 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne en EuroCup et 11,3 points, 3,4 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne en championnat), les dirigeants monégasques n'ont pas hésité à le prolonger.

En plus de la signature de Jerry Boutsiele et de la prolongation de contrat de Marcos Knight, Monaco pourra compter sur une paire d'arrière très offensive avec Rob Gray et Danilo Andjusic, de quoi offrir beaucoup de possibilités à Zvezdan Mitrovic la saison prochaine.