Officiel : Mike James rempile au CSKA Moscou jusqu'en 2023

Restera, restera pas... Avec en attendant une petite phrase sur l'AS Monaco. Mais finalement, Mike James (1,85 m, 29 ans) a bien prolongé au CSKA Moscou, et ce jusqu'en 2023. Parmi les meilleurs marqueurs de l'EuroLeague, le meneur de jeu étasunien va un peu se stabiliser après avoir connu dix clubs en huit saison de carrière professionnelle.

Mike James and CSKA: together until 2023



Guard @TheNatural_05 signed new 3-year contract with our club.



The American player joined the Red-Blues last summer and has become the key player for CSKA during the rebuilding times in past season.#CSKAbasket | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0KDtNSaQAM