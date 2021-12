Officiel : Sasa Obradovic est de nouveau le coach de l'AS Monaco

Comme annoncé, Sasa Obradovic (52 ans) succède à Zvezdan Mitrovic à la tête de l'AS Monaco. Le coach serbe revient dans un club où il a coaché entre février 2019 et mars 2020, quand la saison 2020-2021 a été stoppée à cause de la pandémie de covid-19. Il arrive alors que la Roca Team a grandement besoin de victoires en EuroLeague, après 5 défaites de suite, afin de rester au contact du Top 8. L'ASM compte en effet atteindre les playoffs avant de se maintenir à ce niveau la saison prochaine.

"Je connais l’urgence de la situation à ce niveau-là, explique l'ancien joueur de Limoges. Mais il faut aussi du temps pour analyser tout ça avec l’encadrement et le staff, notamment par rapport à la condition physique des joueurs. Je sais que ce groupe de qualité a les épaules pour se relever et repartir. On en saura plus une fois que les premiers entraînements auront eu lieu."

Sasa Obradovic a aussi eu des mots amicaux pour Zvezdan Mitrovic, qui a perdu son poste ce lundi.

"Zvezdan et moi sommes amis, on se connaît depuis longtemps. Je suis très désolé d’entendre cette nouvelle, il méritait sa place et de coacher en EuroLeague après sa très belle saison l’an dernier. C’est un très bon entraîneur, mais parfois les choses ne vont pas spécialement dans le bon sens, pour des raisons variables. J’ai beaucoup d’estime et de respect pour le coach, et encore plus pour la personne qu’il est. Ce sera toujours mon ami."