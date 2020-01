Officiel : Semaj Christon a déjà rejoint Vitoria

Comme annoncé, le meneur de jeu américain Semaj Christon (1,91 m, 27 ans) quitte le Limoges CSP pour rejoindre le club espagnol de Vitoria jusqu'à la fin de la saison. L'ancien joueur NBA est déjà arrivé sur place, alors que les deux clubs se sont mis d'accord dimanche soir pour le transfert.

Le directeur sportif Crawford Palmer et le staff du CSP vont désormais s'atteler à lui trouver un remplaçant, tout en préparant la réception de Gravelines-Dunkerque pour la 21e journée de Jeep ELITE.

