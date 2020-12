Officiel : Sofoklis Schortsanitis annonce sa retraite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Dans un entretien accordé au média israélien Sport5, l'ancien pivot de la sélection grecque Sofoklis Schortsanitis a officialisé son départ à la retraite à l'âge de 35 ans.

Intérieur très mobile pour sa taille et surtout son poids (souvent autour des 160 kg, voire plus), il était doté d'excellentes mains. Le natif de Tiko (Cameroun) s'est fait connaître au monde entier en réalisant une énorme demi-finale (14 points en 17 minutes) de Coupe du Monde 2006 au Japon, contre les Etats-Unis. Il a également contribué à la médaille de bronze de la Grèce à l'Euro polonais trois ans plus tard.

En club, c'est au Maccabi Tel-Aviv qu'il a réalisé ses meilleures performances, terminant dans le meilleur cinq de l'EuroLeague en 2010-2011 puis raflant le titre en 2014. Depuis, il n'avait réalisé qu'une vraie bonne saison du côté du PAOK Salonique, en 2015-2016, avant de connaître blessures (dont une rupture du tendon d'Achille) et piges de courte durée.