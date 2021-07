Officiel : Thomas Heurtel rejoint le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

C'est officiel. Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans) est de retour en Liga Endesa. Le meneur international français, qui a terminé la saison avec l'ASVEL, s'est engagé avec le Real Madrid.

Alors qu'il avait eu du mal à trouver sa place au FC Barcelone, sous les ordres de Sarunas Jasikevicius, Thomas Heurtel retourne donc en Espagne et jouera aux côtés de trois internationaux tricolores, Fabien Causeur, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele (non officiel).

Après avoir joué pour Baskonia et Barcelone, il va tenter d'accrocher le titre de champion d'Espagne pour la première fois de sa carrière.