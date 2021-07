Officiel : Tonye Jekiri s'engage avec Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une saison sous les couleurs de Baskonia (6,5 points à 54,2% de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en 19 minutes sur 67 matches toutes compétitions confondues), Tonye Jekiri (2,13 m, 26 ans) rejoint Kazan. Meilleur rebondeur de l'EuroLeague sous les couleurs de l'ASVEL en 2020-2021 (8,7 points et 7,5 rebonds pour 12,8 d'évaluation), le pivot nigérian va découvrir la VTB League tout en continuant à jouer au plus haut-niveau européen, puis Kazan accède à l'EuroLeague après sa finale d'EuroCup contre Monaco.