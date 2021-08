Officiel : Un temps convoité par Monaco, Nigel Hayes signe finalement à Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Cinq jours après l'annonce de la signature de l'international lituanien Donatas Motiejunas à Monaco, Nigel Hayes (2,03 m, 26 ans), un temps en discussions avec le club du Rocher, s'est engagé avec Barcelone pour la saison 2021-2022. C'est le club blaugrana qui l'a annoncé sur son site dimanche 22 août 2021.

Ailier complet, doté d'un bon tir et solide défenseur, l'ancien ailier du Zalgiris Kaunas (2019 à 2021) s'est distingué cette saison, en EuroLeague, en compilant 8 points (dont 41,5% à 3-points) et 3,7 rebonds en 21 minutes. En Catalogne, il retrouvera le sorcier Sarunas Jasikevicius, son ancien entraîneur à Kaunas, de 2019-2020. Fort de ses 61 matchs en C1, l'ancien étudiant de l'université de Wisconsin, de 2013 à 2017, sera un atout non négligeable au sein d'un effectif pléthorique. Barcelone a atteint la finale de l'EuroLeague la saison dernière.