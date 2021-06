Officiel : Victor Wembanyama rejoint l'ASVEL pour trois ans !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Morillon Bad Lions

Nous vous l'avions annoncé le 21 juin, c'est désormais officiel : Victor Wembanyama (2,19 m, 17 ans) s'est engagé avec l'ASVEL. Après avoir décidé de quitter Nanterre 92, le plus grand prospect de l'histoire du basket français va donc découvrir l'EuroLeague la saison prochaine.

Signataire d'un contrat de trois ans avec Villeurbanne, le Francilien a reçu des dizaines de propositions, parmi lesquelles Bourg et Paris ont également retenu son attention. Mais l'aura du club rhodanien, titré à 20 reprises, a été plus forte, surtout avec la possibilité de disposer d'un vrai rôle dans l'effectif de T.J. Parker sur la plus grande scène européenne. Pour la plus grande joie du président, Tony Parker.

« Victor est un joueur unique dans le Monde, c’est le plus gros potentiel du basket français de ces vingt dernières années. Il a tout pour faire une grande carrière et a l’opportunité d’être un futur numéro 1 de la Draft NBA. Nous allons tout faire pour l’accompagner dans son développement, le faire progresser et l’amener à atteindre cet objectif ! »

Un crève-cœur pour Nanterre, qui voulait en faire un joueur majeur de son équipe dès l'année prochaine. Club formateur de Wembanyama depuis 2014, la JSF a pu observer des bribes de son phénomène cette saison, avec 6,8 points à 44%, 4,7 rebonds et 1,9 contre pour 10 d'évaluation en 17 minutes de moyenne. Des flashs qui lui ont valu le trophée honorifique de meilleur jeune du championnat de France.