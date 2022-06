Officiel : Will Clyburn rejoint l'Anadolu Efes pour deux ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était annoncé, c'est désormais officiel, l'Anadolu Efes a annoncé la signature de Will Clyburn (2,01 m, 32 ans) pour deux saisons, le liant ainsi au club turc jusqu'à l'été 2024. Double championne d'Europe en titre, la formation compte bien rester sur le toit de l'Europe. Et pour cela, il faut un effectif digne de ce nom. Si Vasilije Micic se laisse tenter par la NBA et que Shane Larkin n'est pas encore prolongé, l'Anadolu Efes ne perd pas de temps et se charge de garder un effectif compétitif en signant là l'un des meilleurs ailiers d'EuroLeague.

Arrivé au CSKA Moscou en 2017, après être passé par Ulm (2013-2015), l'Hapoël Holon (2015-2016) et le Darussafaka Istanbul (2016-2017), l'ailier américain est rapidement devenu une pièce importante de l'effectif russe. Le point d'orgue de sa carrière s'est passé en 2019 lorsqu'il a mené le club jusqu'au titre en EuroLeague et qu'il a été élu MVP du Final Four, ainsi que dans le meilleur cinq de la compétition. Cette saison, le natif de Détroit valait encore 14,9 points à 51% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 1,7 passe décisive en 28 minutes en EuroLeague.