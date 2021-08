Officiel : Youssoupha Fall prêté par Baskonia à l'ASVEL

C'est désormais officiel : Youssoupha Fall (2,21 m, 26 ans) jouera pour l'ASVEL en 2021-2022. Le lendemain de l'annonce de son départ de Baskonia, le club rhodanien a annoncé s'être fait prêter le Franco-Sénégalais par le club basque. Le champion de France 2018 complète ainsi l'effectif de T.J. Parker, qui compte 14 joueurs.

"C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Youssoupha, qui correspond en tout point au profil de joueur que nous souhaitions : joueur de grande taille, à fort potentiel et qui possède un état d’esprit remarquable et salué dans chaque club où il est passé, allié à une vraie culture de la gagne, explique le président délégué Gaëtan Muller. Il sera un point de fixation très important et complémentaire avec les autres joueurs pouvant évoluer au poste de pivot. Son association avec Victor Wembanyama nous permet d’avoir une raquette unique !"