Officiel : Youssoupha Fall quitte Baskonia

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Signé quatre ans par Baskonia à l'été 2018, Youssoupha Fall (2,22 m, 26 ans) n'ira pas au bout de son contrat. Le club basque vient d'annoncer le départ du pivot franco-sénégalais. Prêté à Strasbourg en 2018-2019, l'ancien joueur du Mans et de Poitiers a intégré l'effectif à l'été 2019 et a été champion d'Espagne au début de l'été 2020. Au total, il a joué 118 matches de Liga Endesa et EuroLeague avec la formation vitoriana. En 2020-2021, il a tourné à 6,3 points à 61,3% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds en moins de 12 minutes. Reste à savoir désormais s'il s'engagera avec l'ASVEL, qui souhaite le signer depuis de longues semaines.

De son côté, Baskonia a déjà trouvé son remplaçant : il s'agit de Landry Nnoko (2,08 m, 27 ans), qui jouait à l'Etoile Rouge de Belgrade en 2020-2021 après avoir passé deux ans à l'ALBA Berlin.