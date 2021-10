Okobo et l'ASVEL en démonstration contre Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme l'AS Monaco ce jeudi, l'ASVEL a démarré sa saison d'EuroLeague par une victoire autoritaire, contre le Zalgiris Kaunas (88-76). Les Rhodaniens se sont montrés solides défensivement et adroits à 3-points, à l'image d'Elie Okobo, excellent pour son premier match dans la compétition (23 points à 9/9 aux tirs, dont 3/3 derrière l'arc, 2 rebonds et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 24 minutes).

C'est d'ailleurs grâce à ces ingrédients que les joueurs de T.J. Parker ont pris le large dans le troisième quarts-temps. Alors que les visiteurs avaient égalisé à 50 partout à la 26e minute, ils ont enchaîné les stops et les paniers à 3-points pour signer un 13 à 1 et ainsi reprendre le large (63-51).

Outre Elie Okobo, Chris Jones (14 points à 6/11, 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour 18 d'évaluation en 30 minutes) et Youssoupha Fall (12 points à 6/9, 9 rebonds et 4 fautes provoquées pour 24 minutes) ont réussi leur premier match sous les couleurs de l'ASVEL. En face, Joffrey Lauvergne (7 points à 3/7 et 4 rebonds pour 4 d'évaluation en 20 minutes) n'a pas pu inverser la tendance.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

L'ASVEL va maintenant se tourner vers la réception du BCM Gravelines-Dunkerque, ce dimanche pour la première journée de Betclic ELITE.