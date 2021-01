Panathinaikos : Ioannis Papapetrou forfait contre l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Alors que l'ASVEL est privée de William Howard (mollet) et Amine Noua (COVID-19), le Panathinaïkos Athènes ne sera pas non plus au complet de ce côté, ce mercredi soir en EuroLeague. L'équipe d'Oded Kattash est en effet privée de l'ailier grec Ioannis Papapetrou (2,06 m, 26 ans), ce dernier étant touché au genou rapporte EuroHoops. C'est un coup dur pour la formation grecque puisque le Grec est le meilleur scoreur de sa formation et qu'il tourne à 13,1 points, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives en EuroLeague cette saison.