Pangos, Micic, Lucic, Mirotic et Tavares dans le cinq idéal de la saison d'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Tout au long de la semaine, l'EuroLeague a révélé la composition de son cinq idéal de la saison 2020-2021. On y trouve le meneur canado-slovène du Zénith Saint-Pétersbourg Kevin Pangos, l'arrière serbe de l'Anadolu Efes Istanbul Vasilije Micic, l'ailier serbe du Bayern Munich Vladimir Lucic, l'ailier-fort hispano-monténégrin du FC Barcelone Nikola Mirotic et le pivot cap-verdien du Real Madrid Walter Tavares (également élu MVP de la saison). Seuls d'eux d'entre eux, Micic et Mirotic, se retrouveront au Final Four le week-end prochain à Cologne.

Comme en 2018-2019, l'arrière français du Fenerbahçe Istanbul Nando De Colo n'est pas dans le cinq de la saison. Reste à savoir s'il sera dans le deuxième cinq, comme il y a deux ans aux côtés de Vincent Poirier, alors à Vitoria.