Paris Lee : "Remporter la Betclic ELITE et faire de notre mieux en EuroLeague"

Ce mercredi matin, l'AS Monaco a officialisé la signature de Paris Lee (1,83 m, 26 ans) pour la saison prochaine. Après sa belle saison à Orléans, le meneur de jeu étasunien monte dans la hiérarchie des clubs européens puisqu'il rejoint un pensionnaire de l'EuroLeague. Une vraie source de motivation pour lui.

Dans cette compétition, Paris Lee ne veut pas faire que de la figuration.

"Rien n’est impossible dans le basket donc en Euroleague on donnera le maximum. A Anvers en Belgique, nous n’étions pas attendus et on a fait une grande saison. Avec Monaco, on fait partie des grands du championnat donc on a des ambitions élevées. Tu dois gagner et c’est comme ça. On veut remporter la Betclic Elite et faire de notre mieux en Euroleague, en accrochant pourquoi pas les playoffs. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, il faut toujours viser le plus haut possible !"