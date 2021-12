Paris Lee (Monaco) : "Devenir une équipe soudée pour ne faire qu'un"

Il aurait pu être le héros vendredi dernier contre l'ASVEL. Mais Paris Lee a d'abord manqué un de ses deux lancers francs, qui aurait donné 3 points d'avance aux Monégasques. Puis, son interception sur la remise en jeu de William Howard a finalement permis à ce dernier et de l'effacer et de tirer du milieu de terrain, pour permettre aux Rhodaniens de l'emporter. Bien que productif sur la rencontre, Paris Lee s'en veut.

"J’étais très en colère après le match car nous avons raté des lancers-francs notamment, explique-t-il sur le site Internet de l'AS Monaco . Mais c’est le basket et ça arrive. Quant à cette dernière action, j’essayais juste d’attraper la balle, et je parviens à la toucher. Et quand il a récupéré le ballon, je l’ai suivi mais tout est allé très vite. Il m’a devancé et a sorti un gros tir. Je ne vais pas vous mentir, quand le ballon a quitté ses mains, je savais qu’il rentrait."

L'AS Monaco reste sur trois défaites de suite en EuroLeague et affiche un bilan négatif (5 victoires, 7 défaites). La Roca Team doit vite stopper cette mauvaise dynamique.

"On doit juste se réajuster sur certains points, et devenir une équipe soudée pour ne faire qu’un. On a de très bons joueurs, mais on doit juste trouver un moyens de se coordonner tous ensemble. Une fois que ce sera fait, je suis certain qu’on ira loin en EuroLeague, car on a les moyens pour ça."