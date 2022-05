Paris Lee va s'engager pour le Panathinaikos Athènes

Si l'AS Monaco souhaitait le conserver, Paris Lee (1,83 m, 27 ans) a plutôt choisi de répondre favorablement à l'offre d'un contrat de deux ans du Panathinaikos Athènes a-t-on appris ce samedi après-midi. Plus tôt dans la journée, le journaliste grec George Zakkas avait annoncé qu'il était la priorité du club athénien pour le poste de meneur. Jusqu'ici cette aison avec Monaco, l'ancien meneur d'Orléans a tourné à 8,8 points à 41,4% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 3,4 passes décisives en 21 minutes après 62 matches de Betclic ELITE et EuroLeague.

Paris Lee is the main target for Panathinaikos BC, according to @SdnaGr sources. The "Greens" want him to fill the PG position next season. #paobc