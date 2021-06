Paris Lee vers Monaco, Raymar Morgan en sa compagnie ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche FIBA

L'AS Monaco prépare son intégration en EuroLeague. Le club de la principauté compte monter un effectif fourni pour pouvoir survivre au riche calendrier imposé par la meilleure des compétitions européennes. Après avoir resigné Rob Gray, la Roca Team a ciblé à la mène l'actuel meneur d'Orléans, Paris Lee (1,83 m, 26 ans), qui réalise une saison de calibre MVP (14,1 points à 45,4% de réussite aux tirs, dont 40,4% à 3-points sur 5,4 tentatives par match, 2,6 rebonds, 7,8 passes décisives, 1,9 interception, 2,8 balles perdues et 4,7 fautes provoquées pour 18,3 d'évaluation en 32 minutes) sous les ordres de Germain Castano. Intenable à Anvers en Belgique et en Ligue des Champions (BCL) entre 2017 et 2019, il a connu une saison moins réussie avec Bamberg en 2019-2020 avant d'exploser les compteurs à l'OLB en Jeep ELITE.

Cette saison, il s'est particulièrement mis en valeur contre Monaco puisque Orléans a sorti l'ASM en 8e de finale de Coupe de France avant de perdre sur le buzzer contre les Monégasques. Au match retour à Gaston Médecin, Paris Lee a mené la fronde avec un incroyable troisième quart-temps avant d'exploser physiquement, les Loiretains étant alors limités à sept joueurs professionnels.

Raymar Morgan en renfort

Si la signature de Paris Lee à Monaco est déjà actée selon diverses sources, ce n'est pas encore le cas de celle de Raymar Morgan (2,03 m, 32 ans). Comme annoncé par le journaliste grec Christos Harpidis, l'AS Monaco est sur les rangs de l'ancien joueur du Pinar Karsiyaka Izmir. Selon nos informations, une offre importante lui a été faite mais n'a pas encore été acceptée par l'ancien pensionnaire de Michigan State. Le poste 4 étasunien possède une riche expérience professionnelle, avec 11 années passées sur le circuit européen. Il a joué en Israël (Ashkelon, Netanya), Allemagne (Gottigen, Ulm), Grèce (Panathinaikos), Turquie (Pinar Karisaya en deux temps et Bursa) et Russie (Kazan). En 49 matches aux côtés d'Amath M'Baye sur la saison écoulée, le natif de Canton (Ohio) a tourné à 16,1 points à 57,9% de réussite aux tirs (dont 35,8% à 3-points sur 3 tentatives par rencontre), 6,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes. Il a notamment joué la finale de la BCL en mai, perdant contre la formation espagnole de Burgos.